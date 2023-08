Bondscoach Mancini vertrekt na vijf jaar bij Europees kampioen Italië

Roberto Mancini heeft ontslag genomen als bondscoach van Europees kampioen Italië. Dat meldt de Italiaanse voetbalbond. De reden van zijn vertrek is nog niet bekend.

Mancini, eerder succesvol coach van onder meer Internazionale en Manchester City, werd in 2018 aangesteld als bondscoach van de Azzurri. Zijn grootste succes volgde drie jaar later op Wembley. Italië werd Europees kampioen werd door na strafschoppen te winnen van Engeland.

Wereldrecord

In datzelfde jaar zette Mancini een wereldrecord neer, door met de nationale ploeg 37 wedstrijden ongeslagen te blijven.

Na het grote succes op het EK slaagde de nu 58-jarige coach er niet in zijn land naar het WK in Qatar te leiden. Italië eindigde in de kwalificatie als tweede in de groep achter Zwitserland, en werd vervolgens in de play-offs uitgeschakeld door Noord-Macedonië. Het was de tweede keer op rij dat de viervoudig wereldkampioen ontbrak op het WK.

Afgelopen zomer won Mancini met Italië van Nederland in de troostfinale van de Nations League.

De bond zegt al in de komende dagen een opvolger te willen presenteren. Op 9 en 12 september speelt Italië EK-kwalificatieduels tegen Noord-Macedonië en Oekraïne.