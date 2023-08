PEC Zwolle 'verafschuwt' gedrag eigen supporters na duel met Sparta

PEC Zwolle "verafschuwt" het gedrag van de eigen supporters na afloop van de wedstrijd tegen Sparta gisteren. Fans van PEC probeerden na het fluitsignaal in de vakken met Sparta-fans te komen door over de scheidingswanden te klimmen. De club belooft er alles aan te doen om de betreffende personen "verantwoordelijk te houden en hard te straffen", staat in een statement op de website van PEC.

Een deel van de aanhang uit Zwolle moest gisteren al thuisblijven, schrijft RTV Oost. Vanwege eerdere ongeregeldheden bleef een van de tribunes grotendeels leeg. De KNVB legde de straf op nadat er bij het thuisduel met Roda JC vorig seizoen vuurwerk was afgestoken.

"Zaterdagavond is er door onze veiligheidsorganisatie direct gestart met het onderzoek naar de misstanden. Daarbij is de eerste stap altijd het analyseren van de videobeelden die uiteraard gemaakt zijn. Zo gauw er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij dat via onze gebruikelijke kanalen bekendmaken", schrijft PEC Zwolle in een verklaring.

Het was voor PEC Zwolle de eerste wedstrijd op het hoogste niveau. De club promoveerde vorig seizoen vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de eredivisie. Sparta won uiteindelijk met een nipte zege: het werd 1-2.