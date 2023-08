Afgezette president Niger krijgt doktersbezoek, 'gezondheid in orde'

De afgezette president van Niger heeft voor het eerst sinds de staatsgreep in het land bezoek van een dokter gehad. Mohamed Bazoum (63), die al meer dan twee weken door de junta wordt vastgehouden, maakt het vooralsnog goed. Ook zijn vrouw en zijn zoon verkeren volgens de dokter in goede gezondheid, meldt een presidentieel adviseur aan persbureau DPA.

Voor het bezoek van de arts aan het presidentieel paleis op zaterdagochtend was er grote bezorgdheid over de situatie van de president en zijn gezin. De Verenigde Naties, regeringen en mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de omstandigheden van de hechtenis van het staatshoofd, die op 26 juli werd gearresteerd en afgezet door de junta.

Bazoum vertelde onlangs aan mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat hij slecht te eten krijgt. Zijn zoon, die een hartaandoening heeft, kreeg geen medische hulp. "Ik heb sinds 2 augustus geen stroom meer en sinds 4 augustus geen menselijk contact meer. Ik mag mijn familieleden of mijn vrienden die ons voedsel en andere goederen hebben gebracht niet ontvangen", aldus Bazoum.

Geweld laatste optie

De VN-Veiligheidsraad heeft de coup sterk veroordeeld. Bazoum had de afgelopen dagen verschillende keren internationale vertegenwoordigers gebeld, onder wie de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. De minister pleitte eerder voor een "diplomatieke oplossing" voor de situatie.

De West-Afrikaanse landen verenigd in Ecowas kwamen vorige week samen op een top in Nigeria waarin de situatie in Niger werd besproken. Besloten werd dat alle opties opengehouden worden, met ingrijpen met geweld "als laatste optie". Vlak na de coup dreigde Ecowas met militair ingrijpen.

Anonieme bronnen vertelden eerder aan persbureau AP dat de junta in Niger dreigt de afgezette president Bazoum te doden als andere landen het land zouden binnenvallen.