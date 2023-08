Gemeente Arnhem wist van gevaren in pand waar fatale brand uitbrak

De gemeente Arnhem kreeg al vanaf 2019 meldingen over brandgevaar bij het pand waar begin dit jaar een fatale brand uitbrak, maar deed daar jarenlang niets mee. Dat concludeert Omroep Gelderland na onderzoek. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven.

Bij de brand op 31 januari kwamen de 46-jarige bewoonster en een 51-jarige bezoekster om in de woning aan de De Wiltstraat. Het ging om een illegaal in elkaar geknutselde woning boven een schuur, schrijft de omroep. Wie daarvoor verantwoordelijk was, is nog niet duidelijk. Een 37-jarige vrouw zit momenteel vast op verdenking van brandstichting. Zij wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zeven naastgelegen woningen in dezelfde straat werden na de brand onbewoonbaar verklaard.

Vanaf 2019 kwamen er bij de gemeente vier uitgebreide klachten binnen over brandveiligheid, maar ook over (drugs)overlast en prostitutie in het pand. Na extern onderzoek concludeerde de gemeente vorige maand dat de gemeente en andere partijen elkaar goed hebben weten te vinden rondom de overlastmeldingen. De partijen hebben gedaan "wat redelijkerwijs van hen kon worden verwacht", was een van de conclusies van het onderzoek.

Maar uit 300 pagina's aan gespreksverslagen, notities, brieven en WhatsApp-berichten blijkt dat de gemeente pas laat actie ondernam en wachtte met het nemen van juridische maatregelen. Met de eerste drie meldingen werd niets gedaan.

Geen rookmelders

Na de vierde melding, in augustus 2022, nam de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voor het eerst een kijkje in het pand. Het inspectierapport telde een lange lijst aan gebreken. "Er is brandgevaar. Er zijn geen vluchtroutes en geen rookmelders. Het dak is provisorisch dichtgemaakt met golfplaten en purschuim. Het vermoeden is dat de totale elektrische installatie niet voldoet aan de eisen", zo staat in het rapport.

De ODRA wilde daarom de enige bewoonster laten vertrekken en legde de eigenaar van het pand een last onder bestuursdwang op. Volgens de omroep werd de bewoonster echter niet schriftelijk geïnformeerd, terwijl dat wel had gemoeten. De bewoonster en haar advocaat hebben de opgelegde maatregelen aangevochten tot aan de brand.

'Beslommeringen'

De gemeente geeft aan niet eerder maatregelen te hebben genomen, omdat de ernst van de situatie pas duidelijk werd tijdens het bezoek van de ODRA in 2022. Volgens de gemeente was de burgemeester sinds eind november van dat jaar op de hoogte van de situatie. Dat hij zelf na de brand stelde "deze casus niet eerder te hebben gezien", verklaart zijn woordvoerder doordat het "uit het oog is verdwenen in de veelheid van beslommeringen in een periode waarin hem geen bestuurlijke besluiten werden gevraagd".

Na de brand appte een ambtenaar naar een collega: "Helaas toch waarheid geworden." Volgens de gemeente is er echter geen verband tussen de risico's op brandgevaar en het ontstaan van de brand begin dit jaar. "Brandstichting, waar het Openbaar Ministerie een verdachte van verdenkt, is nauwelijks te voorzien", aldus de gemeente.