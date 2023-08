Europol arresteert negentien mensensmokkelaars

Europol heeft negentien mensen gearresteerd die verdacht worden van het smokkelen van minstens 550 migranten. Ze smokkelden de mensen uit Syrië via Libië, Tunesië, Algerije en Spanje naar Duitsland en Noorwegen.

De groep is onderdeel van een groter smokkelnetwerk dat eerder dit jaar door de Spaanse politie werd lamgelegd, zo meldt het Europese samenwerkingsverband van de politie.

De Spaanse nationale politie leidde het onderzoek en werkte samen met de Duitse federale politie en werd daarbij ondersteund door Europol. Onder de arrestanten zijn zestien Syrische staatsburgers en drie Marokkaanse. Ook werden zeven panden doorzocht. Daarbij werden voertuigen, smartphones, computers, usb-sticks en 10.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Verschillende locaties

In juni vorig jaar startte de Spaanse politie een onderzoek naar de criminele groep die opereerde vanuit de plaatsen Toledo en Cuenca, ten zuiden van Madrid.

De organisatie regelde het transport voor de migranten van de kust naar de omgeving van de hoofdstad. Daar werden ze ondergebracht op zeven verschillende locaties. Die locaties werden door de verdachten volgens Europol slecht schoongemaakt, waardoor de gezondheid van de migranten in gevaar kwam.

Via lokale mensenhandelaren werden ze van het ene land naar het andere overgebracht. Dat vervoer ging via de lucht of over het land, schrijft Europol.

Het netwerk wordt verdacht van het organiseren van meer dan 68 illegale overdrachten en de daaruit voortvloeiende smokkel van meer dan 550 Syrische migranten naar de Europese Unie. In totaal rekenden de criminelen ruim 20.000 euro per migrant voor de reis van Syrië naar de Europese eindbestemmingen. De criminelen verdeelden de smokkelwinst via een ondergronds banksysteem.