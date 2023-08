Twee explosies binnen etmaal bij viszaak in Rotterdam-Zuid

Bij een viszaak in Rotterdam-Zuid is vannacht een explosief afgegaan. Het was de tweede ontploffing binnen een etmaal bij hetzelfde pand, meldt Rijnmond.

De explosie veroorzaakte brand in een container die voor het pand stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Agenten van de forensische opsporing hebben ter plekke onderzoek gedaan.

Vrijdagavond ging iets voor middernacht een explosief af bij hetzelfde pand aan de Wolphaertsbocht in de wijk Charlois. Door de klap barstte een aantal ruiten. Ook toen raakte er niemand gewond.

Eerdere explosies

De Wolphaertsbocht is een lange straat met verschillende horecagelegenheden. Afgelopen juli werd hier ook al een aantal explosies gemeld, onder meer bij een appartementencomplex en bij een café. Het café was eerder die maand al doelwit van een beschieting.