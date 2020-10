Kvitová en Kenin laten zich niet verrassen op Roland Garros

De als zevende geplaatste Petra Kvitová heeft net als in 2012 de halve eindstrijd van Roland Garros bereikt. De tweevoudig Wimbledon-kampioene (2011 en 2014) won met 6-3, 6-3 van Laura Siegemund die voorheen in Parijs nooit voorbij de tweede ronde was gekomen.

De 32-jarige Duitse, de nummer 66 van de wereldranglijst en de op één na oudste debutante in de kwartfinales van een grandslamtoernooi (Norma Marsh was 35 op de Australian Open van 1971), leverde in de eerste set al vroeg haar opslag in en dat bleek funest, want Kvitová gaf serverend niets weg.

Discussie

Dubbele fouten dreigden echter Kvitová, die de rally's kort wilde houden en daar veelal ook in slaagde, op te breken. Tot twee keer toe verloor ze een servicegame na één of twee dubbele fouten. Siegemund verzuimde echter te profiteren, onder andere door een discussie met de scheidsrechter over een te late opslag, waarna ze vanaf 40-40 (na 0-40) prompt twee punten onvoldoende bij de les was.

De Duitse, die zich in de tweede set twee keer liet behandelen aan haar rug, bleef daardoor achter de feiten aan hobbelen en wist op 3-5 niet een derde break op rij te voorkomen. Kvitová, die vanaf 3-3 twaalf van de veertien punten maakte, kreeg op haar tweede matchpoint de wedstrijd cadeau door een dubbele fout van Siegemund.

Kenin klopt vechtersbaas Collins

De 30-jarige Kvitová treft in de halve finales Sofia Kenin die in het Amerikaanse onderonsje met Danielle Collins uiteindelijk met duidelijke cijfers aan het langste eind trok: 6-4, 4-6, 6-0.