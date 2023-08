Hoofdbrekens Slot over Feyenoord-middenveld? 'We zoeken beste samenstelling'

Met een nieuw middenveld begint Feyenoord vanmiddag in eigen huis tegen Fortuna Sittard aan zijn jacht op titelprolongatie. Kunnen Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs het vertrek van Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski opvangen? Het is nog even zoeken naar de ideale samenstelling, moet trainer Arne Slot beamen. "Het lijkt me vrij logisch als er twee nieuwe spelers zijn voor drie posities, dat je dan nog niet dezelfde automatismen ziet als aan het einde van vorig seizoen. Dat is niet zo vreemd."

Feyenoord-Fortuna Sittard bij de NOS Landskampioen Feyenoord begint het nieuwe eredivisieseizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De aftrap van het duel in De Kuip is om 14.30 uur. De verwikkelingen in Rotterdam-Zuid zijn te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in Studio Sport om 19.00 uur op NPO 1.

Slot deed zijn uitspraak na de 0-1 nederlaag in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, dat voor de landskampioen toch een tikkeltje teleurstellend verliep. De drie Feyenoord-middenvelders konden niet voorkomen dat PSV'er Joey Veerman de beste man op het veld was en dat de Eindhovenaren in De Kuip vrij veel kansen creëerden. Uiteraard maakt Slot zich zo vroeg in het seizoen niet al grote zorgen. "Ik denk niet dat we nu na de wedstrijd tegen PSV de conclusie moeten trekken dat ons middenveld uit het lood geslagen is. Die conclusie trek ik in elk geval niet op basis van het eerste uur." Timber bankzitter? Na dat eerste uur werd Stengs vervangen door Quinten Timber. De 21-jarige middenvelder werd een jaar geleden voor 7,4 miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. Daarmee is Timber de op twee na duurste aankoop in de geschiedenis van Feyenoord. Maar hij lijkt ook dit seizoen op de bank te belanden.

Moet Quinten Timber het dit seizoen vooral van invalbeurten gaan hebben? - Pro Shots

"Timber is een van de kandidaten om op het middenveld te gaan spelen. We hebben in de voorbereiding, toen we nog geen nummer 10 hadden, hem veel op 10 geprobeerd", zei Slot. Met Stengs trok Feyenoord pas eind juli een andere kandidaat voor die positie aan. "Hij kan ook als rechtsbuiten spelen, maar nu kiezen we voor hem op het middenveld", aldus Slot. "Stengs kan de creativiteit die we zijn verloren met Kökçü weer terugbrengen."

Vermeulen: 'Slot zal zich op zijn kop krabben over middenveld' "Natuurlijk is er pas één echte testcase geweest met de wedstrijd tegen PSV. Maar toen viel het middenveld van Feyenoord echt tegen", oordeelt voetbalcommentator Arno Vermeulen. "Ik vond Stengs nog wel goed spelen. Hij heeft zijn draai makkelijk gevonden. Je zag hem tegen PSV meteen de gaten induiken en goede passes geven." "Maar het duo Zerrouki-Wieffer vond ik op basis van die ene wedstrijd niet erg complementair ogen. Terwijl dat vooraf wel zo gedacht was, omdat ze vijf jaar geleden bij Jong FC Twente al samenspeelden." "Zerrouki is de controleur en Wieffer de loper. Dat zou goed kunnen werken, maar je hebt op het middenveld ook doelpuntenmakers nodig. Waar zitten de goals bij Feyenoord?" "Slot zal zich wel op zijn kop krabben. Het is ingewikkeld. Wieffer en Zerrouki scoren weinig en Stengs is geen speler die er vijftien of twintig maakt in een seizoen." Misschien moet Slot toch naar de reserves kijken, oppert Vermeulen. Al zijn dat ook geen zekerheidjes. "Timber is wel een avontuurlijke middenvelder. Hij kan de eerste helft een 8 scoren en de tweede helft een 4. Slot heeft liever spelers die altijd een 7 scoren." "Van den Belt is wél een scorende middenvelder. Maar de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar de top van de eredivisie is wel heel groot. Hij is een talent, maar eigenlijk mag je daar niet meteen veel van verwachten."