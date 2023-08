Politie wil dat Belgen zelf rekening betalen voor reddingsoperatie Oostenrijk

Een wandelgroep van zeven personen uit België moet vrezen voor een hoge rekening van de politie nadat de wandelaars werden gered uit het hooggebergte in het Oostenrijks-Zwitserse grensgebied.

De vier volwassenen en drie kinderen hadden de Schesaplana beklommen, met 2965 meter de hoogste top van het Rätikon-gebergte. Na een nacht in een hut te hebben doorgebracht, durfden de wandelaars de steile afdaling over sneeuwvelden niet aan, waarop de huteigenaar de reddingsdienst belde.

De politie heeft de groep uiteindelijk per helikopter van de berg gevlogen en wil nu dat deze reddingsoperatie door de groep Belgen zelf wordt betaald. De wandelaars hadden zich niet goed voorbereid op de wandeltocht, zegt de politie.

In de Alpenlanden wordt al jaren gediscussieerd of de reddingsdiensten onzorgvuldige of slecht uitgeruste wandelaars moeten laten betalen als ze hulp nodig hebben. Vanwege de steilheid staat de Schesaplana bekend als een uitdagende berg voor wandelaars, met sneeuwvelden die door de grote hoogte ook in de zomer blijven liggen.