Miss Universe verbreekt banden met Indonesië na klachten over seksueel wangedrag

De internationale Miss Universe-organisatie heeft de banden met de Indonesische tak verbroken nadat deelnemers aangifte hadden gedaan van seksueel wangedrag van de organisatie. De vrouwen zeiden dat ze topless werden gefotografeerd en dat organisatoren hun lichaam controleerden op cellulitis, littekens en tatoeages.

De verkiezing in de Indonesische hoofdstad Jakarta vond eerder deze maand plaats. De Indonesische tak organiseert ook de verkiezing in Maleisië dit jaar, die daarom wordt geannuleerd.

Een van de deelnemers zei dat ze op "ongepaste wijze" moest poseren, door haar benen te spreiden. In de ruimte waren volgens de deelnemers meer dan twintig mensen aanwezig, ook mannen. "Ik was in de war en voelde me oncomfortabel", zei ze op een persconferentie.

De internationale organisatie maakte het verbreken van de banden bekend in een e-mail, schrijft persbureau Reuters. "Het is duidelijk dat deze franchise niet voldoet aan onze normen, ethiek of verwachtingen zoals beschreven in onze gedragscode."

'Ik was er niet bij betrokken'

De directeur van de Indonesische tak zegt in een reactie op Instagram dat ze niets weet van enig seksueel wangedrag. "Ik was er geheel niet bij betrokken." De politie in Jakarta gaat de aangiftes bekijken, maar wil volgens persbureau Reuters verder niet op de zaak ingaan.

De zogenoemde bodychecks zijn gebruikelijk in het land, zei voormalig Miss Indonesië Maria Harfanti eerder tegen BBC. Organisatoren zouden doorgaans ook naar de BMI van deelnemers vragen.

De internationale organisatie zegt dat hun beleid en procedures tegen het licht worden gehouden, en benadrukt dat er geen vereiste lichaamsafmetingen zijn om aan de verkiezing mee te mogen doen.

Protest in Italië

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de missverkiezing in opspraak raakt. De organisatie in Italië benadrukte eerder dat er alleen "geboren vrouwen" mogen meedoen, nadat in Nederland voor het eerst een trans vrouw tot miss werd verkozen, de 22 jarige Rikkie Kollé. Meerdere Italiaanse trans mannen meldden zich vervolgens uit protest aan voor de verkiezing.

De finale van de 72e editie van Miss Universe vindt op 18 november in El Salvador plaats.