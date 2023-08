Vollering wil het ook wel op z'n Van der Poels doen: 'Zou ik gelijk voor tekenen'

Als Mathieu van der Poel een week geleden op magistrale wijze de wereldtitel verovert in Glasgow, staat de voltallige Nederlandse vrouwenselectie juichend in het hotel. "Dat was schitterend om naar te kijken", vertelt Demi Vollering. De 26-jarige wielrenster, die twee weken geleden nog de Tour de France op haar naam schreef, is de kopvrouw van de Oranje-equipe en hoopt het voorbeeld van haar landgenoot te volgen. "Dat geeft zeker wel inspiratie. Als ik het ook op die manier kan doen, wil ik gelijk tekenen als het kan." Slopend parcours Dat Vollering de kopvrouw is, is volgens titelverdedigster Annemiek van Vleuten overduidelijk. "Dit parcours ligt haar veel beter. Het is echt heel explosief. Maar ik denk wel dat ik zeker mijn steentje kan bijdragen." Want de tweevoudig wereldkampioene op de weg ziet een "heel slopend" parcours in de Schotse straten. "En zeker als het slopend gaat zijn, verwacht ik wel dat de explosiviteit wat afneemt en het mij beter gaat liggen. Ik denk dat ik goed genoeg ben om erbij te zitten als het een slijtageslag wordt."

Annemiek van Vleuten reed dit seizoen in de regenboogtrui - Pro Shots

Hoewel dit WK "niet helemaal" op haar lijf is geschreven en ze niet de kopvrouw is van de ploeg, staat Van Vleuten met een twinkeling in haar ogen voor de camera. "Omdat ik het heel mooi vind om weer een WK te rijden. Het is mijn vijftiende WK, ik heb er maar eentje gemist. Ik ben trots om hier te zijn." Beetje spannend Ook Vollering staat stralend de media te woord, maar erkent ook "het wel een beetje spannend" te vinden. "Want je wil vooral geen pech krijgen. Je wil niet vallen, omdat rensters voor je een gat niet zien of dat je het zelf niet ziet. Je wil geen gekke lekke banden of ander materiaalpech krijgen. Zeker niet op het lokale rondje, dan is het gedaan." Daarom heeft Vollering samen met de ploeg het parcours twee dagen van tevoren verkend. Het woord dat haar als eerste te binnen schiet is "pittig". "Het is nergens vlak, continu op en af en hier en daar ook best wel slecht asfalt. Het is gelijk al opletten geblazen, van voren zitten en wakker blijven."

Demi Vollering, Annemiek van Vleuten en bondscoach Loes Gunnewijk blikken vooruit op de wegwedstrijd bij de WK in Schotland. - NOS

Dat vindt ook bondscoach Loes Gunnewijk. "Positioneren is de key. Maar dat weet iedereen ook. Het is een slopend parcours, het is lastig. Zeker op het lokale rondje. Het is zo veel draaien en keren, dan moet je gewoon van voren zitten." Hopen op goede benen Of Vollering slechts veertien dagen na de Tour de France alweer kan pieken, is nog even de vraag. In de tijdrit van afgelopen donderdag speelde ze slechts een bijrol en kwam ze niet in de buurt van de medailles.

WK wielrennen bij de NOS De wegwedstrijd van de vrouwen is vanaf 13.05 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1. Het commentaar is van Herbert Dijkstra en Roxane Knetemann. Ellen van Dijk verzorgt de analyse.

"Ik hoop dat we de benen kunnen laten spreken en dat ze goed zijn, want dat is nog eventjes afwachten. Maar ik heb er ook wel weer zin in." De 40-jarige Van Vleuten, die bezig is aan haar laatste jaar als professioneel wielrenster, hoopt vooral dat de vrouwen er net als de mannen een "prachtige" koers van kunnen maken. "Ik hoop dat het een mooie strijd gaat opleveren." We spraken Van Vleuten ook over haar aanstaande afscheid en de emoties die kwamen kijken na haar laatste Tour de France: