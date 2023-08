Rook in de zaak tegen Hunter Biden, maar is er ook vuur?

Onzin, zegt Lev Parnas tegen Nieuwsuur. De van oorsprong Oekraïense Amerikaan zocht in zijn vaderland belastend bewijs over Hunter, in opdracht van Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump. "Ik wilde hen graag helpen, want ik maakte toen deel uit van de Trump-sekte en wilde de deep state ontmaskeren." Hij reist in 2019 keer op keer naar Oekraïne en spreekt potentiële betrokken. "We vonden niets, alleen maar complottheorieën."

Zijn vader is dan vice-president onder Barack Obama en wil corruptie in Oekraïne bestrijden. Biden oefent financiële druk uit op Kyiv om een aanklager te ontslaan. Die laat volgens de VS, de Europese Unie, het IMF, de Wereldbank en corruptiebestrijders na de corruptie in het land aan te pakken.

De laptop van Biden

Parnas heeft nu spijt van zijn rol. "Ik ben medeschuldig aan de desinformatie." Hij zit in huisarrest een straf uit omdat hij met Russisch geld invloed probeerde te kopen bij Republikeinse politici. Nu heeft hij zich tegen zijn toenmalige politieke vrienden gekeerd: "Ik kon de leugens op tv niet meer aanzien."

Voormalig officier van Justitie Charles Stimson ziet wel degelijk "substantieel bewijs voor belastende feiten". Neem een uitgelekte email van Hunters' zakenpartners over een deal in China. Daarin staat dat '10' apart moet worden gehouden voor 'The Big Guy'. "Je hebt geen hersenchirurg nodig om uit te vogelen dat H voor Hunter staat en The Big Guy voor Joe Biden", zegt rechtsdeskundige Stimson, die nu in dienst is van een conservatieve denktank. De '10' zou voor tienduizend dollar staan.

De belastende e-mail is afkomstig van de laptop van Hunter Biden. De inhoud daarvan komt op straat te liggen nadat hij deze had afgeleverd bij een reparateur, maar nooit meer ophaalde. Trump-vertrouweling Steve Bannon schept al in 2020 tegen Nieuwsuur op dat hij de bestanden op de laptop in bezit heeft.