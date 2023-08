Wekdienst 13/8: Slotdag WK wielrennen met wegwedstrijd • Feyenoord trapt af in Kuip

Eerst nog even het weer: in de ochtend wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af en in de middag weet de zon soms door te breken. In de loop van de dag ontstaan steeds meer stapelwolken die de zon soms in de weg zitten. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden in het zuidoosten van het land.

Goedemorgen! Veel sport op deze zondag: in Glasgow vindt de slotdag van de WK wielrennen plaats met de wegwedstrijd van de vrouwen als laatste onderdeel. En regerend landskampioen Feyenoord begint in de eerste speelronde van de eredivisie.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de slotdag van de WK wielrennen in Glasgow staat de wegwedstrijd voor de vrouwen op het programma. Voor titelverdediger Annemiek van Vleuten is het haar laatste WK. Kersverse winnares van de Tour de France, Demi Vollering, doet eveneens een gooi naar de regenboogtrui. De wedstrijd wordt vanaf 13.10 uur live uitgezonden op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Feyenoord begint in de eerste speelronde van de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Om 14.30 uur wordt er in Rotterdam afgetrapt. PSV, de nummer twee van vorig jaar, won gisteren met 2-0 van Utrecht. Ajax won in eigen huis met 4-1 van Heracles Almelo.

Nog meer sport in Rotterdam: op de EK parasport vinden vandaag de tennisfinales plaats. Bij de vrouwen een geheel Nederlandse finale; Diede de Groot neemt het daar op tegen Aniek van Koot. De wedstrijd wordt vanaf 12.30 uur uitgezonden via deze livestream met commentaar van Marcella Mesker.

Wat heb je gemist?

Het aantal doden als gevolg van de branden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 89. Dat heeft de gouverneur van Hawaï bekendgemaakt.

Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan honderd jaar. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Honderden worden nog vermist. Gouverneur Josh Green zei op een persconferentie dat er zo'n 2200 huizen en gebouwen zijn afgebrand. Een gebied ter grootte van 850 hectare is verwoest.

Een woordvoerder van de federale rampendienst FEMA zei dat huizen en auto's met verfspuitbussen worden gemarkeerd met een 'X', om aan te geven dat er een eerste controle is geweest, maar er kunnen zich binnen nog menselijke resten bevinden. Het zoeken gebeurt met de hulp van speurhonden.

Ander nieuws uit de nacht:

Onderzoek naar stervende sherpa op K2: tientallen andere klimmers, op weg naar de top van de berg, zouden de sherpa zijn gepasseerd zonder te helpen nadat die zwaargewond was geraakt bij een val.

Zelensky bedankt in videoboodschap Nederland en andere landen: volgens Zelensky is Nederland een van de leiders van de defensieve samenwerking met Oekraïne. "Zij beschermen echt het leven."

Amateurastronomen op jacht naar vallende sterren: ondanks de vrees voor bewolking waren de Perseïden, een meteorenzwerm die jaarlijks voorbijkomt, hier en daar wel te zien.

En dan nog even dit:

Het gaat goed met de wonderbaby die begin februari na de aardbeving in Syrië onder het puin vandaan werd gehaald. Haar oom en tante hebben baby Afraa in huis genomen. "Ze lijkt ontzettend op haar vader en haar zus Nawara", vertelt haar oom. "We zullen haar nooit laten voelen dat ze eenzaam is, een wees."

De video is gemaakt door een lokaal team in Syrië: