Inmiddels 89 doden geteld op Maui, 2200 huizen en gebouwen verwoest

Het aantal doden als gevolg van de branden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 89. Dat heeft de gouverneur van Hawaï bekendgemaakt.

Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan honderd jaar. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Honderden worden nog vermist.

Gouverneur Josh Green zei op een persconferentie dat er zo'n 2200 huizen en gebouwen zijn afgebrand. Een gebied ter grootte van 850 hectare is verwoest. Een woordvoerder van de federale rampendienst FEMA zei dat huizen en auto's met verfspuitbussen worden gemarkeerd met een 'X', om aan te geven dat er een eerste controle is geweest, maar er kunnen zich binnen nog menselijke resten bevinden. Het zoeken gebeurt met de hulp van speurhonden.

Er is één ziekenhuis op Maui en er zijn maar drie mortuaria. Het is nog de vraag of die het oplopende aantal doden aankunnen.

Kritiek op alarmeringssystemen

De meeste slachtoffers vielen in de grotendeels verwoeste stad Lahaina. FEMA raamt de kosten voor de wederopbouw van de stad op zo'n 5,5 miljard dollar. "Onze focus ligt nu op het herenigen van de getroffenen, en ze van onderdak en gezondheidszorg te voorzien. Daarna richten we ons op de herbouw", aldus gouverneur Green.

Er is de nodige kritiek op het uitblijven van waarschuwingen en het niet functioneren van alarmeringssystemen zoals sirenes. Daardoor werden sommige inwoners verrast door het vuur en konden ze niet meer ontsnappen. De autoriteiten hebben de inwoners verzekerd de alarmeringssystemen in de staat te gaan onderzoeken. De openbaar aanklager van de staat wil daarnaast het besluitvormingsproces voor en tijdens de felle natuurbranden onder de loep nemen.

Nadat het vuur was geweken, keerden veel inwoners van Lahaina terug naar de stad om te zien wat er van hun huis was overgebleven. Sommigen zijn verbolgen over wegafsluitingen en checkpoints die het moeilijk maken bij hun woning te komen. De politie heeft de verwoeste delen in het westen van het eiland afgesloten vanwege het lopende onderzoek en het gevaar van instortende constructies.

Toen mensen de vlammenzee moesten ontvluchten, maakten we deze video: