Dodental Maui loopt op, dodelijkste brand in ruim honderd jaar in VS

Het aantal doden als gevolg van de branden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 93. Dat hebben de lokale autoriteiten op het eiland bekendgemaakt.

Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan honderd jaar. In 2018 kwamen 85 mensen om het leven toen een bosbrand het stadje Paradise, in Californië, verwoestte.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. Honderden mensen zijn nog vermist. Er is één ziekenhuis op Maui en er zijn maar drie mortuaria. Het is nog de vraag of die het oplopende aantal doden aankunnen.

De zoektocht naar slachtoffers is ook pas net begonnen, zegt een politiechef tegen persbureau AP. Hulpdiensten hebben slechts 3 procent van het getroffen gebied doorzocht.

Het identificeren van de slachtoffers is volgens de politiechef zeer moeilijk. De lichamen zijn ernstig verbrand.

"Je loopt door de straten en herkent ze niet meer":