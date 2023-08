Onderzoek naar stervende sherpa op K2, 'gepasseerd door tientallen klimmers'

Een Pakistaanse bergbeklimmersorganisatie stelt een onderzoek in naar de dood van een Pakistaanse sherpa die is omgekomen dichtbij de top van de K2, een van de moeilijkst beklimbare toppen van de Himalaya. Tientallen andere klimmers, op weg naar de top van de berg, zouden de sherpa zijn gepasseerd zonder te helpen nadat die zwaargewond was geraakt bij een val.

De beschuldigingen komen van twee andere klimmers die op de bewuste dag, 27 juli, ook op de K2 waren. De twee, Wilhelm Steindl en Philip Flämig, hadden hun klim afgebroken vanwege de slechte weersomstandigheden, maar zeiden de gebeurtenissen te hebben gereconstrueerd met dronebeelden.

Het slachtoffer, de 27-jarige Mohammed Hassan, was uitgegleden op een smal pad op een gevaarlijk deel van de klimroute dat bekend staat als de 'bottleneck'.

14 toppen in 92 dagen

Op de beelden is te zien hoe tientallen klimmers de zwaargewonde Pakistaan voorbij gaan zonder hem te hulp te schieten, zegt Steindl tegen persbureau AP. Volgens hem had de sherpa gered kunnen worden als ze hun poging de top te bereiken hadden opgegeven. Te zien is dat een man, volgens Steindl een bevriende sherpa, nog probeert de borst van Hassan te masseren in een poging hem warm te houden. "Om te proberen hem in leven te houden. Je kunt zien dat de man wanhopig was."

In totaal zijn er op de beelden zo'n 70 klimmers te zien, die in een rij op weg zijn naar de top. Het was waarschijnlijk de enige dag in het klimseizoen waarop de omstandigheden goed genoeg waren om de top te bereiken. Onder hen waren ook de Noorse klimster Kristin Harila en haar sherpa Tenjin. Door die dag de K2 te beklimmen, werden ze de snelste bergbeklimmers ooit door de 14 hoogste bergen van de wereld in 92 dagen tijd te bestijgen.

Harila reageerde vrijdag al op Instagram op de beschuldigingen. Ze neemt geen verantwoordelijkheid voor de dood van Hassan en schreef dat ze "boos is over hoe veel mensen anderen beschuldigen voor dit tragische sterfgeval". Volgens Harila was Hassans dood niemands schuld.