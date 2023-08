Eiffeltoren twee keer ontruimd op één dag vanwege bommeldingen

De Eiffeltoren in Parijs is zaterdag twee keer ontruimd geweest vanwege bommeldingen. Bij het doorzoeken van de toren werd in beide gevallen niets verdachts gevonden.

De eerste bommelding was even na het middaguur. De drie verdiepingen van de toeristische attractie werden ontruimd, inclusief het restaurant van de toren en het voorplein. De omgeving werd afgezet en het verkeer werd omgeleid. De explosievenopruimingsdienst deed uitgebreid onderzoek maar vond niks.

Rond half vier was de monumentale toren uit 1889 weer open voor publiek, maar vier uur later, om 19.30 uur was het opnieuw raak. Volgens nieuwssite Actu17, die zich baseert op een bron dichtbij de zaak, kwam de bommelding nu "niet van dezelfde plek in de wereld" als de eerste. Opnieuw werd er niks aangetroffen. Rond 21.00 uur mochten bezoekers weer naar boven.

De laatste keer dat het Parijse monument werd ontruimd vanwege een bommelding was in september 2020. Toen was de aanleiding een telefonisch dreigement van een man die verklaarde dat hij "alles zou opblazen" bij de Eiffeltoren.