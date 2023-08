Real Madrid begint met zege op Athletic Club, Bellingham scoort meteen

Jude Bellingham heeft zijn competitiedebuut voor Real Madrid opgeluisterd met een doelpunt en een zege. De 20-jarige middenvelder, die voor iets meer dan 100 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, nam in de uitwedstrijd tegen Athletic Club uit Bilbao de 0-2 voor zijn rekening. Dat was tevens de eindstand. Rodrygo zette Real, dat aantrad zonder de naar Saoedi-Arabië vertrokken sterspeler Karim Benzema en de afgelopen week zwaar geblesseerd geraakte doelman Thibaut Courtois, na een klein half uur op voorsprong. Nadat hij de bal wat fortuinlijk voor zijn voeten had gekregen in het zestienmetergebied schoot hij in de korte hoek raak.

Jude Bellingham - Pro Shots

In de 36ste minuut nam Bellingham een hoekschop ineens op de pantoffel, maar een hard schot leverde dat niet op. Met een gelukkige stuiterbal verdween de bal over Unai Simón, de doelman van het Spaanse elftal, in het net: 0-2. Beide Ronaldo's sneller Alleen Ronaldo (in de eerste minuut zelfs) en Cristiano Ronaldo (34ste) scoorden bij hun Real-debuut eerder in een duel dan de Engelsman. Ook zijn landgenoten Laurie Cunningham (1979) en David Beckham (2003) waren in hun eerste wedstrijd voor de 'Koninklijke' trefzeker. Real Madrid, goed voor 35 landstitels, moest de titel vorig seizoen aan FC Barcelona laten. De Catalanen beginnen zondagavond met een uitwedstrijd tegen Getafe.

Blind debuut Daley Blind heeft inmiddels ook zijn opgewachting gemaakt in La Liga en de 101-voudig Oranje-international kan terugkijken op een geslaagd debuut. Hij speelde met zijn nieuwe club Girona verdienstelijk met 1-1 gelijk tegen Real Sociedad.

Daley Blind (rechts) in actie voor Girona - AFP

Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga en gaat de Champions League in, terwijl Girona de nummer 10 van Spanje was. De 33-jarige Blind, die afgelopen winter van Ajax overstapte naar Bayern München waar hij niet veel speeltijd kreeg, stond de hele wedstrijd binnen de lijnen.