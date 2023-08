Dode bij verkeersongeluk in Twente

Op de N347 tussen Goor en de oprit naar de A1 in Overijssel is bij een frontale aanrijding tussen twee auto's iemand om het leven gekomen. Het is de bestuurder van een van de auto's, zegt een woordvoerder van de politie.

Drie inzittenden raakten bekneld. Zij zijn door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. De woordvoerder weet niet of ze in levensgevaar zijn.

De aanrijding op de provinciale weg gebeurde rond 19.45 uur. De weg werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Het is onduidelijk hoelang de weg nog dicht blijft.