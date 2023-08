Zeldzaam goede eredivisiestart voor Sparta na nipte zege op PEC Zwolle

Sparta is het seizoen gestart met een nipte zege op PEC Zwolle, dat na een jaar afwezigheid terug is in de eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk, de opvolger van de naar Ajax vertrokken Maurice Steijn, won in Zwolle met 1-2.

Het betekende voor Sparta een zeldzaam goede start van de competitie. In de laatste 25 pogingen waren de Rotterdammers er namelijk niet in geslaagd het seizoen te beginnen met een zege.

"Dat zijn mooie feitjes", lachte Rijsdijk na afloop. "We wilden beter starten dan vorig jaar, maar ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het zo lang geleden was."

Protestspandoeken

Een deel van de Zwolse seizoenkaarthouders moest de terugkeer van PEC op het hoogste niveau missen. De noordtribune was grotendeels leeg. Dat was vanwege de straf die de KNVB de club oplegde, nadat er bij het thuisduel met Roda JC vorig seizoen vuurwerk was afgestoken. Wel waren er drie grote protestspandoeken opgehangen.

Veel misten de supporters echter niet, want het spel was verre van spectaculair in de eerste helft. De grootste kansen van de thuisclub waren afstandsschoten van Davy van den Berg (naast) en Lennart Czyborra (redding Nick Olij).