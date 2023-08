Vijf Nederlandse BMX'ers in kwartfinales WK: 'Zin om morgen te knallen'

Olympisch kampioen Kimman zei "behoorlijk slechte herinneringen" te hebben aan de BMX-baan, die midden in een woonwijk in Glasgow ligt. Bij de EK van 2018 werd hij er in de halve finales uitgeschakeld, vorig jaar liet hij een wereldbekertoernooi in de Schotse hoofdstad schieten.

"Ik stond niet te springen, maar ben hier in het voorjaar een paar dagen geweest om ook wat positieve herinneringen op te doen", zei Kimman.

Tweevoudig wereldkampioene Laura Smulders kende een prima eerste dag en won haar heat zonder problemen: "Ik voel me goed en heb zin om morgen nog drie rondjes te knallen."