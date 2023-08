Ajax poetst achterstand weg tegen Heracles en wint, keeper Rulli valt uit

Brian Brobbey, die samen met Steven Bergwijn en Mohammed Kudus de aanval vormde, kon vlak daarna een strak aangesneden corner binnentikken, maar miste. Steven Berghuis zat op de tribune, hij is drie duels geschorst. Hij deelde vorig seizoen na de wedstrijd tegen FC Twente een klap uit aan een omstander.

Ondanks de vraagtekens voorafgaand aan het duel met Heracles begon Ajax goed. Na zes minuten kwam verdediger Jakov Medic - samen met Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen de nieuwelingen in de basis - net een teen tekort om een ingestudeerde corner af te ronden.

Ajax is nog op zoek naar impulsen voor de selectie, zei trainer Maurice Steijn, die deze zomer overkwam van Sparta, afgelopen vrijdag. Desondanks kunnen de Amsterdammers zich volgens hem meten met landskampioen Feyenoord en PSV .

Soepel ging het niet, maar Ajax heeft de eerste verdiende driepunter van dit eredivisieseizoen op zak. Promovendus Heracles kwam op voorsprong in de Johan Cruijff Arena, maar de Amsterdammers vochten zich, mede door drie late doelpunten, terug tot een 4-1 overwinning.

Sven Mislintat, manager voetbalzaken bij Ajax, moet hoofdschuddend op de tribune hebben gezeten toen hij zag dat doelman Gerónimo Rulli na een halfuur per brancard het veld werd afgedragen. Hij greep naar zijn schouder na een botsing met Heracles-spits Jizz Hornkamp.

Twee doelpunten in blessuretijd

Ajax kampt, nadat Remko Pasveer in de voorbereiding ook al geblesseerd was geraakt, al langer met personele problemen onder de lat. Jay Gorter - dus niet de recent aangetrokken doelman Diant Ramaj - nam de plaats van Rulli in.