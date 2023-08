Heerenveen houdt na sterke eerste helft de punten in eigen huis tegen RKC

Heerenveen, dat vorig seizoen met de achtste plaats in de rangschikking net boven RKC eindigde, kwam ietwat aarzelend uit de startblokken, maar trok gaandeweg de eerste helft het initiatief naar zich toe. Na twintig minuten gaf aanwinst Ion Nicolaescu een eerste visitekaartje af met een hard schot dat in de handen van doelman Etienne Vaessen belandde.

sc Heerenveen heeft RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser een pijnlijke jubileumwedstrijd bezorgd. De 57-jarige oefenmeester, die bij de Brabanders de naar FC Twente vertrokken Joseph Oosting is opgevolgd , zat voor de 250ste keer als coach op de bank van een eredivisieduel en zag zijn ploeg met 3-1 onderuitgaan in Friesland.

Nog voor de pauze moest Vaessen voor een derde keer vissen. Osame Sahraoui kon ongehinderd het vijandelijke strafschopgebied binnendenderen en met een diagonaal schot de stand op 3-0 brengen. Onmiddellijk na rust had Ché Nunnely een vierde Friese treffer op zijn schoen, maar hij faalde oog in oog met Vaessen.

Een paar minuten later was het wel raak. De Moldavische spits, overgenomen van Beitar Jeruzalem, controleerde een slim steekballetje van Simon Olsson met de borst en vond met een stevige volley het doel.

Een kentering leek even in de maak toen RKC na een overtreding van Bochniewicz op Denilho Cleonise een strafschop mocht nemen en Michiel Kramer international Andries Noppert met een droge knal door het midden verschalkte.

De doelman kreeg even later wel een hand achter het gevaarlijk ogende schot van David Min, terwijl Bochniewicz de sluitpost assisteerde door een inzet van Zakaria Bakkali te keren.

Te hoge lob

Een kwartier voor tijd had Min de thuisploeg echt de bibbers kunnen bezorgen als hij zijn eerste basisplaats in de eredivisie had bekroond met een doelpunt. Hij lobte de bal in vrije positie echter niet alleen over Noppert, maar ook over het Friese doel heen.

De nederlaag verpeste niet alleen zijn jubileumwedstrijd, het was ook voor het eerst dat Fraser zijn eerste eredivisieduel bij een club verloor. Met ADO (0-0 bij Vitesse), Vitesse (1-4 bij Willem II), Sparta (2-2 bij Feyenoord) en FC Utrecht (2-2 bij RKC) bleef hij ongeslagen.