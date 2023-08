Parawielrenners Bangma en Bos snellen op tandem naar nieuwe wegwereldtitel

De parawielrenners Tristan Bangma en Patrick Bos rijgen de wereldtitels aaneen bij de WK in Glasgow. Na het goud op de achtervolging op de baan en de tijdrit op de weg vormt het duo, met de slechtziende Bangma als achterrijder, ook in de wegwedstrijd (B) het snelste koppel.

Bangma en Bos prolongeerden daarmee hun wereldtitel en scheepten net als in de tijdrit hun landgenoten Vincent ter Schure en Timo Fransen af met zilver. Was het verschil in de tijdrit uiteindelijk zes seconden, in de wegwedstrijd waren Bangma en Bos de concurrenten slechts twee tellen te snel af. Ter Schure en Fransen bleven een Frans duo nipt voor.