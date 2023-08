Pidcock wereldkampioen mountainbiken, deceptie voor Van der Poel

Van der Poel ging dan ook voortvarend van start, meteen schoot hij de top-15 binnen om met de voorste mannen mee te koersen. Maar na drie minuten ging het gigantisch mis. In een bocht schoof de Nederlander onderuit. Gedesillusioneerd bleef hij zitten op het parcours om de schade op te nemen. Die was zo groot dat Van der Poel niet meer verder kon.

Tom Pidcock is wereldkampioen mountainbike geworden op de cross country bij de WK in Glasgow. De Brit toonde grote klasse door al vroeg in de wedstrijd te ontsnappen. Voor Mathieu van der Poel eindigde de race in een grote teleurstelling, hij viel al na drie minuten fietsen en moest afstappen.

De wedstrijd ging verder zonder de wereldkampioen op de weg. Pidcock trok in de aanval en hij kreeg tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter uit Zwitserland en Alan Hatherly uit Zuid-Afrika met zich mee.

Pidcock liet als olympisch kampioen mountainbiken de wegwedstrijd eerder deze week schieten en dat bleek een goede keus. Na vijftig minuten fietsen, drie rondes voor het einde, besloot de Brit ervandoor te gaan bij zijn concurrenten.

"Toen ik ervandoor ging merkte ik dat er iets misging met de achterkant van mijn fiets, toen besefte ik dat het nog hele stressvolle drie rondes gingen worden."

Gaze heeft eindsprint in huis

Maar stressvol of niet, de Brit kon nog een paar keer achterom kijken en zag Schurter en co niet meer terug. Voor de Zwitser, die het tempo hoog legde in het begin van de wedstrijd, was een tweede plek het doel.

Dat lukte niet meer, want hij moest zijn meerdere nog erkennen in Samuel Gaze. De wielrenner uit Nieuw-Zeeland had een goede eindsprint en wist zowel Hatherly als Schurter nog in te halen. Pidcock bijhalen bleek net te veel gevraagd.