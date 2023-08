Stank in Tiel was ongevaarlijk, maar het raadsel blijft

De stank die er vandaag toe leidde dat de binnenstad van Tiel een groot deel van de dag werd afgesloten, was ongevaarlijk. Uit onderzoek blijkt dat het om een onplezierig ruikende geurstof ging die normaal wordt toegevoegd aan (reukloos) aardgas, meldt Omroep Gelderland. Het spul ruikt vies, maar is volgens de veiligheidsregio absoluut onschadelijk.

Maar het is ook na urenlang onderzoek onduidelijk waardoor die geurstof in het riool kon terechtkomen. "Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar waar de geur vandaan komt. We weten nog niet wanneer dit onderzoek afgerond is", aldus de veiligheidsregio.

Ga daar weg

Tiel werd vanochtend wakker met de gaslucht en besloot daarom nog voordat de winkels opengingen een aantal zeventiende-eeuwse straten in het centrum af te sluiten. "Als je buiten bent en je ruikt de lucht, ga daar weg", zei een woordvoerder Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanochtend.

Omdat onduidelijk was of de geur gevaarlijk was voor de volksgezondheid bleef de binnenstad urenlang afgesloten en kon de weekmarkt niet doorgaan. Met water uit de Waal begon de brandweer het riool door te spoelen.

De veiligheidsregio liet intussen onderzoek doen en constateerde rond 16.30 uur dat het ging om tetrahydrothiofeen (tht). Dat ruikt heel vies, maar is een absoluut ongevaarlijke geurstof die normaal wordt toegevoegd aan aardgas, dat reukloos van zichzelf is.

Het is overigens niet de eerste keer dat de stad in de Betuwe te maken heeft met stankoverlast door tht. In juli vorig jaar werd dezelfde geur geroken in Tiel, op nagenoeg dezelfde plek. Ook toen kwam de stank vooral uit het riool en ook toen wist de brandweer de geur te verdrijven door het riool door te spoelen.