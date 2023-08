Drukste zomerdag op Europese wegen tot nu toe

Wie vandaag in de auto stapte om op vakantie te gaan, had een grote kans om in de file terecht te komen. Het was tot nu toe de drukste dag op de Europese wegen deze zomer, meldt de ANWB.

Voor de derde zaterdag op rij was het heel druk. In Frankrijk stond rond het middaguur zo'n 1200 kilometer file, vorig weekend was dat bijna 1000 kilometer. Op de populaire Route du Soleil van Lyon naar Orange liep de vertraging op tot bijna twee uur.

Waar er in de eerste weken van deze zomer vooral naar het zuiden veel drukte ontstond, was het vandaag ook in omgekeerde richting raak vanwege het terugkerende vakantieverkeer. De komende weken zal het nog druk blijven op de Europese wegen.

Onderstaande grafiek van de Franse verkeersdienst laat zien hoe hoog de piek vandaag was op de wegen in het land: