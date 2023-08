Man bedreigt jonge kinderen met nepvuurwapen in Honselersdijk

De politie heeft een 40-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij gisteravond twee jonge kinderen heeft bedreigd met een vuurwapen. Hij deed dat vanaf een boot in het Zuid-Hollandse dorp Honselersdijk.

Bij zijn aanhouding bleek dat het wapen nep was, maar dat maakt voor het strafbare feit niets uit. "Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat", aldus de politie.

De twee kinderen, van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, liepen omstreeks 20.20 uur langs het water toen de man op de boot zijn wapen te voorschijn haalde, meldt Omroep West. De aanleiding is onduidelijk.

Hulp politiehelikopter

Toen de politie aankwam, bleek de man te zijn doorgevaren naar De Lier, iets verderop in het Westland. Met behulp van onder meer een helikopter wist de politie de boot daar te traceren en de man op te pakken.

In de boot trof de politie het nepwapen aan. Bij fouillering van de verdachte, afkomstig uit Honselersdijk, werden ook nog een patroonhouder van een luchtdrukpistool en een mes aangetroffen.

De verdachte is verhoord door de politie. Hij is vanmiddag vrijgelaten en zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP.