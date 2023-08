Na de moord op haar man zit Haagse snackbarhoudster Xiao aan de grond

Iets meer dan een half jaar na de steekpartij die haar man het leven kostte, zit de Haagse snackbarhoudster Xiao financieel aan de grond.

"Haar reserves zijn nu op. Verkoop je auto en de snackbar maar, kreeg ze te horen", vertelt Femke Beeloo-Planken bij Omroep West. Samen met een paar andere klanten van de snackbar trok zij zich het lot van de weduwe zo aan dat ze een inzamelingsactie begon. Die heeft nu bijna 30.000 euro opgeleverd.

De 41-jarige eigenaar van cafetaria Houtwijk en haar 39-jarige man Wei Chen werden eind januari aangevallen door een aantal tieners die hen begonnen te slaan en schoppen. Wei kwam om het leven toen de daders ook een mes trokken.

Twee meisjes van 15 en 17 jaar en een 17-jarige jongen zitten vast als verdachten. Ze moeten eind volgende maand voor de rechter komen. Een motief voor het geweld is tot op de dag van vandaag onbekend.

Voor Xiao en haar kinderen is het leven nooit meer hetzelfde geworden. "Ze voelen zich erg onveilig in de wijk, zeker na wat er gebeurd is", zegt Beeloo. "Ze durven niet meer naar buiten, zeker niet als er bijvoorbeeld groepjes mensen staan."

Geen vangnet

Nu komen daar de financiële problemen bij. "Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen, mag je niet te veel eigen bezit hebben. Dan moeten ze dus eerst hun auto en de zaak wegdoen, maar dan sta je al 10-0 achter als je straks weer wilt gaan opbouwen", stelt Beeloo. Bovendien, zegt ze, wil Xiao juist heel graag weer werken. "Ze wil ook straks verder met de snackbar. Mentaal en psychisch wordt ze bijgestaan door Slachtofferhulp, maar vanuit de overheid is er geen vangnet om financieel te helpen in deze situatie. Dat is toch heel raar?"

Letselschadeadvocaten beamen dat. De Amsterdamse advocaat Arlette Schijns herkent de situatie: "Ik heb in mijn praktijk ook veel zzp'ers gezien die door misdrijven buiten hun schuld hun baan kwijt zijn geraakt of de hypotheek niet meer konden betalen en hun huis uit moesten. Dat zijn hele schrijnende situaties en dat moet echt anders."

Verhaalspositie zorgenkindje

Ook hoogleraar Personenschade Arvin Kolder van de Rijksuniversiteit Groningen noemt de 'verhaalspositie' van slachtoffers bij geweldsmisdrijven een zorgenkindje. "Bij een verkeersongeluk heb je te maken met de verzekeraar van de tegenpartij. Dan krijg je vaak een voorschot op de schadevergoeding. Dat is hier niet."

De gemeente Den Haag zegt zich de situatie aan te trekken. Een 'sociaal casemanager' onderzoekt nu welke (financiële) regelingen er bestaan, welke van toepassing kunnen zijn en hoopt dan de weduwe te hulp te schieten.

Schadefonds

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet ingaan op individuele zaken. maar wijst wel op het bestaan van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Maar dat fonds betaalt pas uit na een rechterlijke uitspraak waarin de verdachten worden veroordeeld én de schade moeten vergoeden. Ook moet worden vastgesteld op wie de schade dan verhaald kan worden.

Snackbarhoudster Xiao heeft trouwens wel aangeklopt bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en een (eenmalige) tegemoetkoming gekregen voor het overkomen leed. Dat was een bedrag van 5000 euro. "En als ze straks een schadevergoeding krijgt van de daders, moet ze die 5000 euro weer terugbetalen", zegt Beeloo. "Maar met dat bedrag red je het natuurlijk nooit, al die maanden."

Vandaar de inzamelingsactie, al is het onder protest. Beeloo: "Het blijft triest dat er een inzameling nodig is. Ik begrijp niet dat een land als Nederland, dat zo rijk is, slachtoffers enorm in de steek laat. De daders zijn minderjarig en worden op alle fronten beschermd. Maar wie beschermt de kinderen van Xiao dan?"