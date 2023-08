Vanavond op tv: corruptie Oekraïne • Gokkers willen geld terug

Zelensky ontslaat hoofde rekruteringscentra, waarom?

Deze week kondigde de Oekraïense president Zelensky aan dat de hoofden van alle regionale militaire rekruteringscentra in het land worden ontslagen vanwege corruptie. "Dit systeem zou moeten worden beheerd door mensen die precies weten wat oorlog is en waarom cynisme en omkoping tijdens oorlog verraad is", zegt hij in een verklaring op Telegram. In Oekraïne spreken we vandaag met de directeur van een anti-corruptie-organisatie.