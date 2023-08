Van der Poel na val snel klaar op WK mountainbike: 'Kwaad op mezelf'

Bekijk de val van Mathieu van der Poel bij de WK mountainbike in Schotland, waardoor hij al snel uit moet stappen. - NOS

Na zijn val bleek het al meteen mis. De alleskunner op de fiets bleef zitten, greep naar zijn knie en zat gedesillusioneerd naast zijn fiets. Een paar minuten later stapte hij wel weer op, maar niet meer om zijn WK-wedstrijd te vervolgen. Bondscoach Gerben de Knegt begeleidde hem van het terrein. Eenmaal van de fiets af bleek dat de wereldkampioen nog wel kon lopen. Zichtbaar teleurgesteld nam hij plaats bij de teamwagen. 'Mijn eigen fout' "Ik voel me op dit moment niet zo goed", vertelde Van der Poel. "Ik val op dezelfde kant als waar ik tijdens de wegrit viel." Er is dus wat fysiek ongemak bij de wielrenner. "Mijn voorwiel gleed weg op een relatief makkelijk stuk van het parcours. Het is mijn eigen fout. Ik kan er ook niet veel over zeggen, buiten dat ik kwaad ben op mezelf. Het is voor nu gewoon heel zonde dat ik zo'n leuke periode op de fiets zo dom afsluit."

Bekijk de reactie van Mathieu van der Poel, nadat hij vanwege een val heeft moeten opgeven bij de WK mountainbike. - NOS

Van der Poel startte wel voortvarend aan de wedstrijd. Na een goede start klom hij meteen de top-15 binnen. Hij leek daarmee goed op weg naar zijn grote doel: plaatsing voor de Olympische Spelen. Toch naar Parijs? Dat ging dus mis bij hemzelf. Toch lijkt het erop dat Van der Poel zijn olympische droom in leven kan houden. Dat komt doordat er bij de beloftenwedstrijd ook twee olympische tickets te verdienen vielen. Tom Schellekens reed namens Nederland naar een vijfde plek en voor hem eindigden alleen maar landen die al op basis van de ranking zijn geplaatst. Door Schellekens' prestatie lijkt Nederland nu één mountainbiker te mogen afvaardigen naar de Spelen en in normale omstandigheden zal de bondscoach kiezen voor Van der Poel. "Daar moet ik Tom voor bedanken, want als het aan mij had gelegen was het dus niet gelukt", vertelde de gevallen wielrenner na afloop.

Eerder onderuit bij de cross country Het is niet de eerste keer dat Mathieu van der Poel onderuit gaat bij de cross country, dat gebeurde hem ook al op de Olympische Spelen in Tokio. Daarna besloot hij een tijd niet meer te mountainbiken.