Van der Poel na val meteen klaar op WK mountainbike: 'Kwaad op mezelf'

Bekijk de val van Mathieu van der Poel bij de WK mountainbike in Schotland, waardoor hij al snel uit moet stappen. - NOS

Na zijn val bleek het al meteen mis. De alleskunner op de fiets bleef zitten, greep naar zijn knie en zat gedesillusioneerd naast zijn fiets. Een paar minuten later stapte hij wel weer op, maar niet meer om zijn WK-wedstrijd te vervolgen. Bondscoach Gerben de Knegt begeleidde hem van het terrein.

Eenmaal van de fiets af bleek dat de wereldkampioen nog wel kon lopen. Zichtbaar teleurgesteld nam hij plaats bij de teamwagen.

'Mijn eigen fout'

"Ik voel me op dit moment niet zo goed", vertelde Van der Poel. "Ik val op dezelfde kant als waar ik tijdens de wegrit viel."

Er is dus wat fysiek ongemak bij de wielrenner. "Mijn voorwiel gleed weg op een relatief makkelijk stuk van het parcours. Het is mijn eigen fout. Ik kan er ook niet veel over zeggen, buiten dat ik kwaad ben op mezelf."