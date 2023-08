Van der Poel na val meteen klaar op WK mountainbike

Mathieu van der Poel is zaterdag hard onderuit gegaan bij de WK mountainbike in Glasgow. De kersverse wereldkampioen op de weg wilde zich met een goede race plaatsen voor de Olympische Spelen, maar moest na drie minuten het strijdtoneel al verlaten.

Het is niet de eerste keer dat Mathieu van der Poel onderuit gaat bij de cross country, dat gebeurde hem ook al op de Olympische Spelen in Tokio. Daarna besloot hij een tijd niet meer te mountainbiken.

Wildcard

Of Van der Poel nu nog kan uitkomen op de Olympische Spelen is de vraag. Via de landenranking gaat Nederland zich ook niet plaatsen. De enige mogelijkheid nu is om te worden toegelaten via een wildcard. Via die weg werd Tom Pidcock nog toegelaten bij de laatste Spelen, waar hij ook meteen de gouden medaille veroverde.