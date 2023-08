Winnend Arsenal ziet Timber geblesseerd uitvallen, debuut Danjuma bij Everton

Timber kon de wedstrijd tegen Nottingham Forest niet uitspelen. De oud-Ajacied kwam vlak voor rust in botsing met Johnson en kwam daar niet fris uit. Na de rust leek het beter te gaan, maar toen de Utrechter zich verstapte, was het klaar. Hij moest meteen het veld verlaten.

Maar de thuisploeg, met Timber als linksback, brak na een half uur de ban. Gabriel Martinelli kreeg de bal met een hoogstandje voor de voeten van Edward Nketiah, die via een Forest-been raak schoot. Daarna was het Bukayo Saka die met een prachtig afstandsschot de 2-0 op het bord zette.

Eenmaal binnen zagen de supporters van Arsenal een moeilijk eerste half uur van hun club. Nottingham Forest had de organisatie goed voor elkaar en zag spits Brennan Johnsen een enorme kans missen oog in oog met Arsenal-doelman Aaron Ramsdale.

Zonder de Nederlander kreeg Arsenal nog wel een tegendoelpunt te verwerken. Anthony Elanga ging er op volle snelheid vandoor en wist Taiwo Awoniyi te vinden. De spits bracht de spanning terug tot 2-1.

Hoewel Arsenal en Nottingham er nog een doelpunt uit probeerden te persen, bleef het daar bij. Daardoor startte de nummer twee van het vorige seizoen met drie punten.

Vuurdoop Luton

Luton Town, waar Tahith Chong in de basis stond, heeft zijn vuurdoop in de Premier League verloren. Vorig seizoen promoveerde het voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de allerhoogste voetbaldivisie. In het eerste duel was Brighton & Hove Albion FC vandaag met 4-1 te sterk.

Brighton, met Joël Veltman en keeper Bart Verbruggen op de reservebank, was de hele wedstrijd beter. Solly March, João Pedro, Simon Adingra en Evan Ferguson maakten de goals voor The Seagulls.