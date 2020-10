Wetsvoorstel eist vertrouwenspersoon voor slachtoffers van pesten op werk

Seksuele intimidatie, homo- en moslimhaat, discriminatie, agressie of pesten; elke werknemer die met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt moet naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen. GroenLinks dient vandaag een wetsvoorstel in waarbij bedrijven en organisaties worden verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

"We hebben bedrijven jarenlang achter de vodden gezeten, maar ze wilden er niet aan", zegt Inge te Brake, voorzitter van de landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). "Werkgeversorganisatie VNO-NCW bijvoorbeeld vond dat bedrijven het zelf moesten oplossen. #Metoo, dat drie jaar geleden enorm veel aandacht kreeg, was voor ons een kans om het weer onder de aandacht te brengen." VNO-NCW is inmiddels ook om vertelt Te Brake, omdat het via de cao's niet lukt.

Besef

In het wetsvoorstel staat dat de vertrouwenspersoon een onafhankelijke positie heeft. Werknemers die te maken krijgen met pesten, intimidatie of agressie moeten opvang en begeleiding krijgen en de dader moet een passende maatregel of straf krijgen.

"Zodra een vertrouwenspersoon te maken krijgt met een casus zie je dat bij bedrijven het besef doordringt dat ze iets moeten doen voor de slachtoffers", vertelt Te Brake. "Dan verandert het van beleid op papier in daadwerkelijk aan de slag gaan met het onderwerp."

Verzuim

Volgens cijfers van Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben ruim 1,2 miljoen mensen op het werk te maken met ongewenst gedrag. Dat kan leiden tot een slechte werksfeer en verzuim. Bovendien blijven daders ongestraft rondlopen.

Ongeveer de helft van de bedrijven en organisaties heeft geen vertrouwenspersoon (in 2018), vooral bij kleine bedrijven kunnen werknemers bij niemand terecht met hun klachten. Volgens Te Brake hebben alle overheidsinstanties een vertrouwenspersoon. Ook bij de zorg gaat het goed, net als bij universiteiten waar afgelopen jaren een aantal incidenten zijn geweest.

Of het wetsvoorstel van GroenLinks het gaat halen in de Tweede Kamer is nog ongewis. CDA en D66 ondersteunen het.