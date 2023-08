Verdiend en met beetje mazzel gaat Wiegmans Engeland naar halve finale

Op een 6-1 zege tegen China na heeft de ploeg van Wiegman nog niet kunnen overtuigen dit WK. En hoewel de zege op Colombia verdiend was, ging het ook vandaag in Sydney vrij moeizaam.

Het leek een loodzware opdracht te worden voor Engeland, maar niet voor het eerst dit toernooi had de ploeg van Wiegman een flinke dosis geluk. Net na het verstrijken van de zes minuten blessuretijd in de eerste helft viel de gelijkmaker, met dank aan Catalina Perez.

Daarmee leek een volgende WK-stunt in de maak. In twee eerdere WK-deelnames wist Colombia slechts één wedstrijd te winnen, maar op het toernooi in Nieuw-Zeeland en Australië werden Zuid-Korea, Duitsland en Jamaica al geklopt door de Zuid-Amerikaanse ploeg.

Die gelijkmaker was gezien het spelbeeld overigens meer dan verdiend. Zeker in de openingsfase was de ploeg van Wiegman sterker. Alessia Russo (schot op een liggende Colombiaanse verdediger) en Rachel Daly (vrije kopkans) lieten grote kansen onbenut.

Ook in de openingsfase van de tweede helft had Engeland het initiatief. Dat resulteerde in de 63ste minuut in de 2-1 van Russo, die de bal in de verre hoek schoof. De Colombiaanse verdedigers legden haar weinig in de weg.

In het vervolg leek de ploeg van Wiegman te twijfelen tussen doordrukken of de kleine voorsprong consolideren. Colombia kwam enkele malen dreigend opzetten, maar veel meer dan enkele afstandsschoten en wat hachelijke momenten in het strafschopgebied leverde het niet op.

Wiegman zag gelijkmaker niet

"In de eerste helft speelden we behoorlijk goed en daarna hebben we veerkracht getoond", zei Wiegman in een eerste reactie. "Het was een zware uitdaging, maar we hadden ook niet anders verwacht."