Deventer roept op om bevrijder te eren bij honderdste verjaardag

Janicki is bovendien een van de laatste bevrijders die nog in leven is, benadrukt burgemeester Ron König. Hij roept op om zoveel mogelijk gelukwensen op een speciale verjaardagswebsite te plaatsen.

Voor Janicki was het verlies van de commandant opnieuw een tegenslag, eerder was zijn broer Dave gesneuveld bij gevechten. Tegelijkertijd herinnerde Janicki zich Deventer op 10 april 1945 ook als een stad vol vreugde. "We marcheerden door de Lange Bisschopstraat. Daar waren allemaal mensen. Ze stonden op de daken of zwaaiden naar ons vanuit hun raam."

Pretty little blonde girl

Derthie Wolthuis was een van de mensen die zwaaiden. Janicki noemde haar this pretty little blonde girl. De twee werden vrienden in april 1945. Maar Janicki ging terug naar Canada. Wolthuis pakte haar leven in Deventer weer op. Pas toen de Canadees rond de eeuwwisseling weduwnaar werd, zocht hij weer contact met Wolthuis. Ze trouwden in 2002 en waren nog tien jaar samen, totdat Wolthuis in 2012 overleed.

"Deventer was er zo trots op om u in ons midden te hebben", schrijft burgemeester König nu in zijn verjaardagsboodschap. Inmiddels sluiten tal van andere inwoners van de koekstad zich aan. "Thank you very, very, very much hero!", schrijft iemand. Een ander uit vooral zijn respect en bewondering. "Het feit dat u deze opmerkelijke leeftijd heeft bereikt, getuigt van uw kracht en weerstand."