Italië haalt archeologische vondsten terug uit VS ter waarde van miljoenen

In een video is te zien hoe de artefacten in Italië zijn aangekomen:

Een woordvoerder van het museum zei dat het de werken als een geschenk aangeboden had gekregen. Het museum zou de schenker hebben doorverwezen naar de Italiaanse minister van Cultuur, die vervolgens het museum waarschuwde dat de objecten door Italië werden opgeëist. Volgens de woordvoerder zijn de stukken geweigerd en nooit opgenomen in de collectie van het museum.

Volgens de Italiaanse politie zijn 145 stukken teruggevonden bij een faillissementsprocedure tegen een antiquair. Nog eens 65 voorwerpen komen van een museum in Houston.

De voorwerpen, waarvan de oudste dateren uit de 9e eeuw voor Christus, komen uit de Griekse, Romeinse en Etruskische tijd. De teruggave van de artefacten is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Italiaanse en Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten.

De speciale kunsteenheid van de Italiaanse politie speurt over de hele wereld naar kunstvoorwerpen om ze terug te halen naar Italië. Eind 2021 vond de Italiaanse politie ruim 200 gestolen kunstschatten terug in de VS met een gezamenlijke waarde van ongeveer 10 miljoen euro.

Dit jaar werd een uit een Italiaans museum geroofd schilderijtje teruggevonden op een kunstveiling in Middelburg. Toen de medewerker van het Italiaanse museum zag dat het werd aangeboden, schakelde hij de kunsteenheid in die vervolgens hun Nederlandse collega's inlichtten. Dat werk was beduidend minder waard: ongeveer 5000 euro.