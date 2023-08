Zes doden na kapseizen boot met migranten op het Kanaal

Op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland is vanochtend een boot met migranten gekapseisd. Zeker zes mensen zijn verdronken. Hulpdiensten hebben ruim vijftig mensen uit het water gered.

De burgemeester van Tétegem, Franck Dhersin, zegt dat er rond 06.00 uur vanochtend een grote reddingsoperatie is begonnen op het Kanaal. Rond die tijd probeerden meerdere boten met migranten de oversteek te maken van Frankrijk naar Engeland. Beide landen zijn betrokken bij de hulpverlening.

"Verschillende boten hadden behoorlijke problemen. Bij Sangatte hebben ze helaas lichamen aangetroffen", zei Dhersin tegen persbureau Reuters. Er zijn nog meerdere zoek- en reddingsoperaties aan de gang. De Britten hebben een reddingsschip vanuit Dover gestuurd, met aan boord een speciaal reddingsteam van de kustwacht en ambulancepersoneel.

Hozen met schoenen

Een vrijwilliger aan boord van een van de reddingsboten zegt tegen persbureau Reuters dat met haar boot 54 mensen zijn gered, onder wie één vrouw. Vrijwilliger Anne Thorel beschrijft tegenover persbureau Reuters hoe de migranten in allerijl een vollopende boot poogden te hozen met hun schoenen.

De Franse premier Borne meldt dat de onderminister van Maritieme Zaken, Hervé Berville, naar Calais onderweg is. "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers", schrijft ze op X, het voormalige Twitter.

Volgens cijfers van de Britse regering zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan 100.000 migranten het Kanaal overgestoken. Dit jaar zijn het er tot nu toe bijna 16.000. Hoewel de afstand tussen Frankrijk en Engeland in het Kanaal hemelsbreed slechts 33 kilometer is, is een overtocht niet zonder gevaar. In november 2021 kwamen nog 27 migranten om het leven toen hun boot zonk.