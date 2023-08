Australië naar halve finales WK na onwaarschijnlijke penaltythriller tegen Frankrijk

De Australische voetbalsters hebben voor het eerst de halve finales van het WK bereikt. Voor bijna 50.000 uitzinnige Australische voetbalfans in Brisbane rekende de thuisploeg na een ware strafschoppenthriller af met Frankrijk, nadat er in de reguliere speeltijd en de verlenging niet was gescoord. Donderdag neemt Australië het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland (van bondscoach Sarina Wiegman) en Colombia. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Zweden.

Het WK bij de NOS De laatste kwartfinale tussen Engeland (van bondscoach Sarina Wiegman) en Colombia is vanaf 12.00 uur live te zien op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl. Donderdag neemt Australië het om 12.00 uur Nederlandse tijd in de halve finales in Sydney op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland (van bondscoach Sarina Wiegman) en Colombia. Dat duel is vanaf 12.00 uur live te zien op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl. Ook de halve finales Spanje-Zweden (woensdag, 12.00 uur) en Australië tegen Engeland/Colombia (donderdag, 12.00 uur) zijn live te zien.

Nog geen negen maanden geleden stuntte Hervé Renard door als coach van de mannenploeg van underdog Saudi-Arabië de latere wereldkampioen Argentinië te verslaan bij het WK in Qatar. Twee maanden geleden maakte hij zijn entree in het vrouwenvoetbal als bondscoach van de favoriete Fransen.

Hervé Renard langs de lijn op zijn tweede WK binnen negen maanden. - NOS

En zo stond de zoals altijd in wit overhemd (zijn talisman) geklede Fransman vandaag in Brisbane langs de lijn in zijn eerste kwartfinale op een WK. Nog geen maand geleden, op 14 juli, geleden stonden beide ploegen ook al tegenover in een oefenduel. Toen zegevierde Australië (1-0), maar nu hadden de Françaisen in de openingsfase de touwtjes stevig in handen. Onder meer Kadidiatou Diani, Maëlle Lakrar en Eugénie Le Sommer hadden de 1-0 op de schoen, maar slaagden er net niet in de trekker over te halen.

Wereldredding De Almeida Slechts sporadisch wist Australië een beetje onder de Franse druk uit te komen, maar kort voor rust kreeg het thuisland wel de grootste kans van de eerste helft. Na een misverstand tussen de Franse doelvrouw Pauline Peyraud-Magnin en Sakina Karchaoui viel de bal voor de voeten van Mary Fowler.

De aanvalster van Manchester City rekende zich al rijk. Verdedigster Élisa De Almeida dacht daar anders over en wist met een fabuleuze ingreep de bal voor de lijn te keren. Australische storm na rust Na de rust kwam een heel ander Australië uit de kleedkamer, dat met veel energie de Fransen ondersteboven liep. In het eerste kwartier voetbalden de Australischen liefst zes grote kansen bijeen, maar de zo gewenste treffer bleef uit. Geen wonder dat de bijna 50.000 aanwezigen in Brisbane ontploften toen goalgetter Sam Kerr, afgelopen seizoen als spits van Chelsea nog verkozen tot de beste speelster van de Engelse Women's Super League, haar opwachting maakte.

Sam Kerr valt in tijdens het duel met Frankrijk - ANP

Kerr kampt met een kuitblessure en maakte in de slotfase van de achtste finale tegen Denemarken pas haar eerste minuten dit WK. Met haar eerste actie schonk ze ploeggenote Raso meteen een goede schietkans, maar ook die werd verijdeld door goalie Peyraud-Magnin. De Franse bondscoach Renard voelde de wedstrijd uit zijn handen glippen en liet zich steeds nadrukkelijker gelden langs de lijn, wat hem na een uur op een vermaning van de Chileense arbiter Maria Carvajal kwam te staan. Daarna ging de Australische storm een beetje liggen en werd de spanning voelbaar in het stadion. Beide ploegen hoopten even op een strafschop, maar die werden door de arbitrage resoluut weggewuifd. In blessuretijd was het nog even alle hens aan dek voor het Australische doel, maar gescoord werd er niet.

Verlenging Gorrey zette in de verlenging de toon met een keiharde tackle op Kharchaoui, wat de verdedigster op een gele kaart kwam te staan. Even later kwam Australië opnieuw met de schrik vrij, toen Claire Polkington onder druk van de de Franse aanvoerster Wendy Renard de bal in het eigen doel kopte. De Chileense arbiter had echter gezien dat Renard bij die actie een verdedigster naar de grond had getrokken en annuleerde de treffer.

Dat was gerechtigheid, want uit de beelden bleek achteraf dat Frankrijk helemaal geen recht had op een hoekschop: de bal was namelijk al over de achterlijn geweest. Daarna moest de Australische keepster Arnold nog een keer redding brengen op een ziedend schot van Diani. Met een fraaie duik tikte ze de bal over de lat. Even later kwam ze goed weg, toen ze een voorzet liet glippen, maar ook dat leverde geen Franse treffer op. Australië sloeg terug met een grote kans voor Vine, maar zij wist een voorzet van dichtbij net niet in het doel te tikken. Vooral bij de thuisploeg vloeiden de krachten weg, maar nadat een vermeende overtreding na interventie van de VAR opnieuw geen Franse strafschop had opgeleverd leken strafschoppen onvermijdelijk.

Franse keeperswissel In de blessuretijd van de verlengingen liet de Franse bondscoach zich nog een keer gelden met een keeperswissel. Solène Durand (van het bescheiden Guingamp) loste Peyraud-Magnin met het oog op de strafschoppen en ging bij haar eerste actie in de fout. Durand schatte een hoge bal verkeerd in, maar had geluk dat de bal via het hoofd van Kerr niet in het doel belandde.

Hervé Renard brengt keepster Solène Durand voor de penaltyserie tegen Australië. - NOS

Zij zag toe hoe Selma Bacha de eerste Franse strafschop meteen miste en was daarna zelf kansloos op de goed geplaatste trap van Caitlin Foord. De tweede Australische strafschop van Stephanie Catley wist Durand wel te keren. Kerr, Renard, Fowler en Le Sommer maakten geen fouten. Ève Périsset, net als keepster Durand speciaal voor de penalty's ingebracht bij de Fransen, zag haar strafschop via de vingertoppen van keepster Arnold op de paal belanden. Arnold zelf kon het daarna afmaken, maar ook de keepster schoot op de paal. Onder hoogspanning ging de serie verder.

Keepster Mackenzie Arnold kan Australië naar de halve finales schieten, maar raakt de paal. - NOS