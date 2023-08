Tiel opnieuw in de ban van mysterieuze geur: 'Ruik je het? Ga weg'

Tiel is in de ban van een mysterieuze geur, die op verschillende plaatsen in de binnenstad opduikt. Woordvoerder Jet Vroege van de veiligheidsregio spreekt bij Omroep Gelderland over een gaslucht. "Als je buiten bent en je ruikt de lucht, ga daar weg", aldus Vroege.

Het RIVM probeert erachter te komen wat de stank veroorzaakt. Totdat de herkomst bekend is, zijn de warenmarkt op het Plein en een kofferbakmarkt in de buurt niet toegankelijk voor publiek.

Het is niet de eerste keer dat de stad in de Betuwe te maken heeft met stankoverlast. In maart vorig jaar werd dezelfde geur geroken in Tiel, op nagenoeg dezelfde plek. Toen bleek de stank uit het riool te komen. De brandweer spoelde het riool door, waarna de geur in de loop van de dag verdween.

Ook nu lijkt het erop dat de geur uit het riool afkomstig is. De brandweer is daarom rond 08.45 uur begonnen met het doorspoelen van het riool.

Tegelijkertijd worden monsters genomen van de stank. "Er worden zakken met lucht gevuld, die worden naar het RIVM gebracht. Daar wordt de lucht onderzocht", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.