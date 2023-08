Kopstuk motorbende Lysander de R. overgeplaatst naar afdeling met intensief toezicht

Kopstuk van motorbende Hardliners Lysander de R. is van zijn cel in Lelystad overgeplaatst naar de Afdeling Intensief Toezicht van de gevangenis in Alphen aan den Rijn omdat hij vanuit de gevangenis nieuwe misdrijven zou hebben beraamd, meldt De Telegraaf.

De R. zit een gevangenisstraf van negen jaar uit voor onder andere brandstichting, afpersing, vuurwapenbezit en bedreiging.

Gefêteerd in de cel

In Zwaag, waar hij eerder vastzat, zou De R. samen met een medegevangene overal zijn zin in hebben gekregen. Het menu van de gedetineerden bestond daar uit gerookte zalm, whisky en sushi.

Een gevangenismedewerker zegt tegen De Telegraaf dat het groepje gevangenen rondom De R. een eigen tafel had in de keuken. "De tafel werd met een kleed gedekt. Er werd bestek klaargelegd en eten en drinken verzorgd alsof ze uit eten waren."

R. had nog meer privileges, zoals taarten van de banketbakker, een grotere tv op de cel dan andere gevangenen en de vrijheid om online te gokken op computers van gevangenisbewaarders.

De directie van de gevangenis schreef een mail aan het personeel waarin werd opgeroepen om De R. en zijn compagnon vooral niet in de weg te lopen. "Als deze twee het naar hun zin hebben en krijgen wat ze willen dan kunnen ze ook voor ons de rust behouden", schreef de directeur van de gevangenis.

Overplaatsingen

Later werd De R. overgeplaatst naar de gevangenis in Zaanstad. Toen daar een dodenlijst werd gevonden in de cel van De R. met daarop ook de namen van gevangenisbewaarders, werd hij overgeplaatst naar de extra beveiligde afdeling van de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel.

In juli werd De R. in zijn cel gearresteerd omdat hij vanuit de gevangenis nieuwe misdrijven zou hebben beraamd. Daarna werd hij in Lelystad geplaatst op een veel minder strenge afdeling.

Nu is Lysander De R. dus naar de Afdeling Intensief Toezicht in Alphen aan den Rijn overgeplaatst. Dat is een kleinere afdeling die bedoeld is voor gevangenen die veel toezicht nodig hebben. Justitie zegt dat het doel van die aanpak is om te voorkomen dat gevangenen hun criminele activiteiten voortzetten achter de tralies.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt niet te willen reageren, omdat zij niet ingaan op individuele gevallen.