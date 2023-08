FC Barcelona verkoopt Dembélé met 85 miljoen euro verlies aan PSG

Dat Dembélé zoveel in waarde daalde, heeft te maken met zijn teleurstellende periode in Camp Nou. In zes seizoenen speelde hij 185 wedstrijden, waarin hij slechts 40 goals maakte en 43 assists leverde. Ronduit tegenvallende cijfers voor zo'n grote aankoop. Dembélé kampte veelvuldig met blessures.

Dat is 85 miljoen euro minder dan Barcelona zes jaar geleden aan Borussia Dortmund betaalde voor Dembélé. Met 135 miljoen euro is de Fransman nog altijd de op twee na duurste voetballer aller tijden. Alleen voor Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen) werd ooit meer geld betaald, in beide gevallen door PSG.

Met de Franse ploeg werd Dembélé in 2018 wereldkampioen. Maar ook daar was zijn inbreng gering. In de met 4-2 gewonnen finale tegen Kroatië zat hij 90 minuten op de bank.

Gaan Mbappé en Neymar weg?

In Parijs moet Dembélé het (aanstaande) vertrek van de topspelers opvangen. Lionel Messi stapte al over naar Inter Miami in de Verenigde Staten. En ook het vertrek van Mbappé en Neymar hangt in de lucht.

PSG houdt Mbappé buiten de selectie voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, vanavond tegen Lorient. De sterspeler weigert zijn contract te verlengen, waardoor hij over een jaar transfervrij is.

Naar verluidt heeft ook Neymar te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij PSG. De Braziliaan wordt in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona.

Dembélé is al de zesde grote aanwinst voor PSG deze zomer. Eerder werden aanvallers Marco Asensio (Real Madrid), Gonçalo Ramos (Benfica), verdedigers Martin Skiniar (Inter), Lucas Hernandez (Bayern) en middenvelder Manuel Ugarte (Sporting) gehaald.

Ook PSV'er Xavi Simons werd door PSG teruggekocht, maar de international van Oranje werd meteen weer verhuurd aan RB Leipzig.