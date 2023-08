Na 280 Spurs-goals en nul prijzen trekt Kane naar Bayern München

Harry Kane maakt een grote transfer. De spits verlaat na 11 seizoenen Premier League zijn club Tottenham Hotspur. Hij tekent een contract voor vier jaar bij Bayern München.

De clubs bereikten al eerder een akkoord. Volgens het Engelse The Athletic gaat het om een transfer van meer dan 100 miljoen euro. Nu is de Engels international zelf ook rond met de Duitse topclub.

De 30-jarige Kane is inmiddels een grote naam in Engeland. In het seizoen 2014/2015 maakte hij zijn doorbraak mee. In die jaargang scoorde hij 21 keer. Daarna bleef hij met enige regelmaat het net vinden. Afgelopen seizoen maakte de Engelsman 30 treffers in de Premier League en eindigde als tweede op de topscorersranglijst, achter Erling Haaland.

Kane werd bij Tottenham zelfs topscorer aller tijden bij Spurs, met 280 doelpunten in 435 wedstrijden. Het enige smetje op zijn imposante cijfers is dat de spits nooit een prijs wist te pakken met zijn club. Dat gaat hij nu wel proberen te doen bij 'der Rekordmeister'.

Tweede grote transfer

Voor Bayern München is het de tweede grote transfer deze zomer. Eerder werd Min-jae Kim al voor 50 miljoen euro overgenomen van de Italiaans kampioen Napoli. Waarschijnlijk wordt Kim de nieuwe centrale verdediger naast Matthijs de Ligt.