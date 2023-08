Voetbaldirecteur Mislintat bouwt aan een nieuw Ajax: wie zijn de ‘diamanten’?

Ajax start vanavond de competitie tegen Heracles Almelo, maar hoe de ploeg ervoor staat, is voor veel mensen nog gissen. De Amsterdammers zagen de afgelopen weken steunpilaren vertrekken en daarvoor kwamen voor het grote publiek onbekende spelers terug. Wie zijn deze 'diamanten' van Sven Mislintat? Directeur voetbalzaken Mislintat kreeg de opdracht om flink de bezem door de selectie te halen, want die was niet in balans. Maar met het mislopen van de Champions League, de dramatische transferzomer van 2022 en de hoge salarishuishouding zijn de middelen een stuk beperkter dan voorgaande jaren. Nieuwe realiteit Steijn sprak vrijdag van een 'nieuwe realiteit'. "Spelers komen niet meer zomaar onze kant op. Daar hebben we mee te dealen." De Duitse directeur werd dus gedwongen om creatief te zijn en zo zijn Duitse bijnaam Diamantauge (vanwege zijn goede oog voor talent) waar te maken. Mislintat kwam tot nu toe uit bij spelers die bij de meeste mensen niet direct een belletje doen rinkelen. Aan de hand van statistiekenbureau OPTA en analyseplatform Wyscout doet de NOS daarom een voorstelrondje.

Branco van den Boomen - NOS

Van den Boomen was een van de lichtpuntjes in een zwakke voorbereiding van de ploeg van Steijn, waarin het drie duels verloor en in zes wedstrijden veertien tegendoelpunten moest incasseren. De middenvelder onderscheidde zich niet alleen met zijn fijne traptechniek, met zijn 28 jaar liet de voormalig vice-aanvoerder van Toulouse zich ook gelden als leider in het veld. Mislintat pikte de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en FC Eindhoven transfervrij op. Een buitenkansje, zeker door de ogen van de technisch directeur, die naast uitgebreide scoutingsrapporten ook veel waarde hecht aan data. En die data van Van den Boomen zijn met name als het gaat om gecreëerde kansen indrukwekkend. Op het hoogste niveau van Frankrijk hoefde hij slechts vier spelers, onder wie Lionel Messi, voor zich te dulden. Alleen gekeken naar de gecreëerde kansen uit hoekschoppen of spelhervattingen was de middenvelder zelfs ongeëvenaard.

Forbs - NOS

Carlos Borges, die zal gaan spelen onder de naam Forbs, is met 14 miljoen euro (kan inclusief bonussen nog oplopen tot 19 miljoen euro) vooralsnog de grootste aankoop van Ajax deze transferzomer. Maar ook voor deze speler van de beloften van Manchester City geldt dat hij geen gearriveerde kracht is. De 19-jarige Portugees, die Cristiano Ronaldo als grote voorbeeld heeft, is echter een speler met potentie. Forbs is pijlsnel, niet bang om een actie te maken en uiterst productief. Het afgelopen seizoen werd hij met 21 doelpunten en 9 assists niet alleen topscorer maar ook de meest waardevolle speler van de beloftencompetitie in Engeland. Met zijn snelheid kan hij voor diepgang zorgen en van grote waarde zijn in de omschakeling. In de eredivisie zal Ajax echter veel op de helft van de tegenstander spelen en dan is het maar de vraag of Forbs echt goed uit de verf komt. Als we dieper in zijn statistieken duiken, zien we dat het afgelopen seizoen 51 van zijn 84 ingezette dribbels mislukten. Slechts twee spelers hadden een nog lager slagingspercentage. Het zegt aan de ene kant dat Forbs genoeg zelfvertrouwen heeft om na een gestrande actie toch weer zijn mannetje op te zoeken, maar aan de andere kant brengt het vele balverlies ook onzekerheden met zich mee.

Benjamin Tahirovic - NOS

Naast Van den Boomen maakte ook de nog maar 20-jarige Tahirovic een prima indruk in de voorbereiding. De middenvelder wordt op den duur gezien als opvolger van de naar West Ham United vertrokken Edson Álvarez, maar met slechts 351 minuten op het hoogste niveau van Italië is er tegelijkertijd ook nog weinig over te zeggen. Zijn voormalige trainer bij AS Roma, José Mourinho, noemde hem eerder een toekomstige topspeler. Met zijn 1 meter 93 is Tahirovic een indrukwekkende verschijning en voor iemand van zijn postuur is hij bijzonder vaardig met de bal. Zijn fraaie doelpunt tegen het Duitse Unterhaching was in die zin karakteristiek. Tahirovic oogt comfortabel aan de bal en beschikt daarnaast over een goed spelinzicht. Maar waar zijn voorganger Álvarez uitblonk in de zogenoemde restverdediging, belangrijk voor de balans in het elftal, is daar voor Tahirovic nog veel winst te boeken.

Jakov Medic - NOS

Steijn verklapte vrijdag twee basisspelers voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Naast Van den Boomen zal ook Jakov Medic een plekje krijgen in de basiself. De verdediger, die Mislintat vorig jaar al naar Stuttgart wilde halen, blonk in 2022/23 uit als echte balveroveraar. De Kroaat is sterk in de lucht en schuwt de duels niet. Vorig seizoen eindigde slechts 31 procent van zijn passes op de helft van de tegenstander, wat er op zou kunnen duiden dat hij niet snel de weg naar voren zoekt. Ter vergelijking: bij Timber was dit vorig seizoen met 53 procent beduidend hoger. Ondanks zijn basisplaats lijkt Medic toch meer voor het tweede plan te zijn gehaald, want Ajax is nadrukkelijk op zoek naar twee extra centrale verdedigers.

Diant Ramaj - NOS

Het opvallendste van Diant Ramaj is eigenlijk de hoge transfersom (volgens Duitse media 10 miljoen euro) van de doelman die als back-up voor Gerónimo Rulli is aangetrokken. Ramaj speelde in zowel 2022/23 en 2021/22 namelijk slechts één wedstrijd voor Bundesligaclub Eintracht Frankfurt. Het videomateriaal van de doelman is dan ook beperkt. Uit het beeld dat er is beschikbaar oogt Ramaj als een explosieve keeper met een goede reflex. Maar het oogt vaak nog wat onrustig bij de keeper met Kosovaarse roots, niet per se een fijne eigenschap voor een sluitpost. Conclusie Mislintat zag in deze aankopen ruwe diamanten die met het juiste slijpwerk kunnen uitgroeien tot goede krachten voor Ajax. Maar dat heeft in de meeste gevallen tijd nodig. Niet voor niets liet Mislintat zich in een eerder interview al ontvallen dat de opgelopen schade waarschijnlijk niet in één transferzomer gerepareerd kon worden.

Uitgaande transfers Ajax - NOS

Zowel Steijn als Mislintat verzekerde echter dat er nog een aantal kanonnen van aankopen aankomt. Om te beginnen staat Ajax op het punt om rechter centrale verdediger Josep Sutalo (Kroatisch international) aan te trekken als directe vervanger van Timber. Maar ook een extra linker centrale verdediger, een concurrent voor spits Brian Brobbey en een vervanger van Álvarez staan hoog op het lijstje van Mislintat. Het seizoen moet nog beginnen, maar de periode tot 1 september 23.59 uur, als de transferdeadline verstrijkt, lijkt nu al cruciaal voor ambities van Ajax.