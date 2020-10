Sneltesten goedgekeurd, maar wie heeft hier baat bij?

Hij rekent: stel, je hebt 5000 mensen in een stadion. Het testproces duurt al gauw een half uur. Nog los van de administratie duurt het testen 2500 werkuren. "Zelfs met 100 mensen is dit nog een hele logistieke operatie", aldus Van den Brink. "Deze sneltesten gaan hiervoor niet de oplossing bieden."

Een teleurstelling misschien voor de evenementenbranche, horeca of voetbalsupporter. "Dit is praktisch niet uitvoerbaar bij een popconcert of voetbalstadion. Nog los van een enorme kostenpost, lijkt me dit onrealistisch", zegt Van den Brink.

"Denk maar niet dat dit versoepeling brengt voor voetbalstadions of horeca, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk", zegt NOS-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. "Ze gaan de sneltesten gericht inzetten, zegt minister De Jonge, bij vitale beroepen." De Jonge zei gisteren hierover dat ze de test willen gebruiken in een snelteststraat voor mensen in het onderwijs of de zorg, of andere vitale beroepen. Maar ook voor mensen die naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen.

De sneltesten vertellen je binnen een kwartier of je besmet bent met het coronavirus. Deskundigen zeggen dat dit "de testaanpak rigoureus zal veranderen", omdat de swap-test niet eerst naar een laboratorium moet worden gestuurd, maar op locatie een uitslag oplevert. Op sociale media komen vragen binnen over wat dit betekent voor horeca, concerten en voetbalstadions. Kortom: wie is hiermee geholpen?

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn goedgekeurd . Minister De Jonge presenteerde dit nieuws vanmorgen in Breda bij het Amphia Ziekenhuis, waar een van de sneltesten werd gevalideerd.

De sneltesten zijn antigeentesten. Net als bij de nu gebruikte PCR-test wordt met een wattenstaafje wat vocht uit de neus en keel afgenomen. De test kijkt of daarin viruseiwit (antigeen) aanwezig is. Het watje met neus-en mondvocht gaat in een vloeistof. Die wordt vervolgens op een papiertje gedruppeld. 15 minuten later is er een positieve of negatieve reactie zichtbaar.

Over de betrouwbaarheid van sneltesten in het algemeen lopen de bevindingen uiteen, maar van deze twee specifieke sneltesten die vandaag worden gepresenteerd is de betrouwbaarheid minder omstreden. De sensitiviteit - hoe goed pikt de test mensen eruit die corona hebben? - varieerde tussen 72 en 94 procent. Ook gaf de sneltest geen enkele fout-positieve uitslag, waarbij de test dus aangeeft dat iemand corona had terwijl dat niet zo was. De specificiteit van de test - hoe goed pikt de test mensen eruit die geen corona hebben - was in de drie onderzoeksgroepen dus 100 procent.

Je zult een positieve sneltest altijd nog moeten bevestigen via een klassieke pcr-test, zegt Van den Brink. "De sneltest haalt de randgevallen er namelijk slechter uit dan zo'n normale test." Bijvoorbeeld iemand die negen dagen geleden ziekteverschijnselen had, heeft maar weinig virusdeeltjes bij zich en dan is de kans groter dat de sneltest deze er niet uitpikt.

Bij het uitvoeren van de sneltest moet dus de duur van de ziekteverschijnselen in ogenschouw genomen worden. Daarom gaat het onderzoek nu verder bij wie de sneltesten ingezet worden, en wanneer. "De komende weken gaan we in de praktijk uitvinden voor welke toepassingen deze testen het meest geschikt zijn", zegt de minister.