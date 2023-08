Dubbel gevoel bij afzwaaiende Van der Gragt, maar Jonker en Van Es gunnen haar standbeeld

De emoties van de afzwaaiende Stefanie van der Gragt hadden niet verder uit elkaar kunnen liggen in de slotfase van de verloren kwartfinale van het WK tegen Spanje (1-2). Eerst was daar de verbijstering in minuut 78 na haar ongelukkige handsbal en de daaropvolgende strafschop.

Niet veel later volgde de euforie, toen ze in blessuretijd de gelijkmaker binnenschoot. Het was haar veertiende doelpunt in 107 interlands en op dat moment misschien wel de belangrijkste.

Aan haar hoofdrol hield ze dan ook een dubbel gevoel over, vertelde Van der Gragt na afloop. Enerzijds had ze een "rotgevoel" vanwege de strafschop en de uitschakeling. En dat ze in eerste instantie nog dacht dat de bal haar arm buiten het penaltygebied raakte, hielp niet mee.

Déjà vu

Anderzijds was haar laatste doelpunt voor Oranje een "supermooi moment". Eentje om de pijn van die veroorzaakte penalty te verzachten. "Ik nam 'm aan en ik dacht: schieten. En hij vloog er zo in." Het was voor de verdediger haar eerste niet-kopdoelpunt voor Oranje in zes jaar.