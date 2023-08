Wekdienst 12/8: PSV en Ajax voor het eerst in actie • Eerste scouts terug van Jamboree

Goedemorgen! De eerste Nederlandse scouts die meededen aan de afgelaste Jamboree in Zuid-Korea komen aan op Schiphol, en PSV en Ajax spelen hun eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen.

Eerst het weer: in de ochtend is het grotendeels bewolkt en komen nog buien voor. 's Middags is het vaker droog en de zon breekt door. Het wordt 22 tot 24 graden.