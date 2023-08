Rob Jetten gekozen als nieuwe lijsttrekker D66

Rob Jetten is de nieuwe lijsttrekker van D66. Hij kreeg 93 procent van de stemmen van de leden van de partij.

De 36-jarige Jetten is op dit moment demissionair minister voor Klimaat en Energie. Hij volgt als lijsttrekker Sigrid Kaag op, die vorige maand bekendmaakte de politiek te verlaten.

Van de 32.000 D66-leden bracht 30 procent een stem uit. Jetten bedankt de leden voor de steun. "Dat geeft grote energie voor de campagne." De nieuwe lijsttrekker zegt het land te willen verenigen. "Alle oude en valse tegenstellingen laten we in het verleden. Het is tijd voor gewoon dóen."

D66-partijvoorzitter Victor Everhardt heeft veel vertrouwen in Jetten als nieuwe lijsttrekker. "Als klimaatminister heeft hij Nederland naar de absolute top van Europa geleid door links en rechts samen te brengen en resultaten te boeken." Jetten is volgens Everhardt "het gezicht van de nieuwe generatie". "Hij brengt de nieuwe energie waar Nederland zo naar snakt."

'Nieuwe politieke generatie'

Jetten stelde zich vorige maand kandidaat voor het lijsttrekkerschap. "Het is nodig dat een nieuwe politieke generatie aan het roer komt", lichtte hij toe in het AD.

Jetten kwam in 2017 voor D66 in de Tweede Kamer. Hij volgde een jaar later Alexander Pechtold op als fractievoorzitter. Vorig jaar januari werd hij minister in het kabinet-Rutte IV.

Voordat hij in de landelijke politiek actief werd, werkte Jetten bij spoorbeheerder ProRail. Ook was hij voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerentak van D66, en zat hij in de gemeenteraad van Nijmegen.