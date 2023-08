'Kooigevecht Zuckerberg en Musk in Italië, maar niet in Rome'

Of het er echt van komt is afwachten, maar in Italië lopen de gemoederen al flink op rond een mogelijk kooigevecht tussen de twee miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg. Want in dat land moet het epische duel plaatsvinden volgens Musk.

Het wordt nu al de Clash of Titans genoemd, een fysiek gevecht tussen Meta-baas Mark Zuckerberg en Elon Musk, van Tesla, SpaceX en X, het voormalige Twitter. Het gekrakeel begon toen Zuckerberg zijn concurrent voor Twitter lanceerde. Musk reageerde grappend dat hij wel in was voor een kooigevecht. Waarop Zuckerberg op zijn Instagram zei: stuur me een locatie.

Wat die locatie betreft is er nu iets meer bekend. Musk stelde vrijdag dat het een "epische locatie" moet worden met een Romeins thema. De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano liet daarop in een verklaring weten dat hij met Musk had gesproken over het houden van "een groot charitatief en indrukwekkend evenement".